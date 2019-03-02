Українські легкоатлети виграли першу медаль на чемпіонаті Європи в Ґлазґо



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У 2014-му Андрій Проценко мав стрибки, з якими зараз впевнено здобув би золото IAAF

Після п'ятирічної паузи на європейський п'єдестал повернувся стрибун у висоту Андрій Проценко

30-річний стрибун у висоту Андрій Проценко з Херсонщини виграв срібло чемпіонату Європи з легкої атлетики у закритих приміщеннях, який стартував вчора у Ґлазґо (Шотландія).

Досвідчений український атлет підкорив планку на висоті 2,26 метра і підійметься на другий щабель п'єдесталу пошани разом із Констадіносом Баніотісом, який показав такий же результат і затратив на це однакову кількість спроб.

Чемпіоном континенту став Джанмарко Тамбері, котрий у 2016-му вигравав Євро як у залі, так і на відкритому повітрі. Чемпіонський результат італійця - 2,32 м.

Зауважимо, що для Проценка досі піковим був 2014 рік, коли він спершу з результатом 2,36 м виграв бронзу на чемпіонаті світу в закритих приміщеннях у польському Сопоті, а потім відзначився бронзою зі стрибком 2,33 м на Євро в Цюриху (Швейцарія).