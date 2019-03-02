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    Євро-2019 з легкої атлетики: перші медалісти, 8 українських фіналістів і перша болюча втрата

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    Британка Лора М'юр встановила перший рекорд цього чемпіонату - Євро-2019 з легкої атлетики: перші медалісти, 8 українських фіналістів і перша болюча втрата
    Британка Лора М'юр встановила перший рекорд цього чемпіонату
    www.theguardian.com

    У Ґлазґо завершився перший змагальний день континентальної першості

    У Ґлазґо (Шотландія) розіграні два перших комплекти нагород на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях. Розіграні в тих видах, де українці не представлені. У штовханні ядра серед чоловіків найсильнішим виявився поляк Міхал Гаратик, а біг на 3000 метрів серед жінок виграла тепер уже триразова чемпіонка Європи в закритих приміщеннях, шотландка Лора М'юр.

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    Чемпіонат Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях

    Ґлазґо (Шотландія)

    День перший. 1 березня

    Чоловіки

    Штовхання ядра
    1. Міхал Гаратик (Польща) - 21,65
    2. Давід Шторль (Німеччина) - 21,54
    3. Томаш Станек (Чехія) - 21,25

    Жінки

    Біг 3000 м
    1. Лора М'юр (Великобританія) - 8.30,61 рекорд чемпіонатів
    2. Констанце Кльостергальфен (Німеччина) - 8.34,06
    3. Мелісса Кортні (Великобританія) - 8.38,22

    Українці в перший день створювали підґрунтя майбутніх перемог. Хто зміг. Бо, приміром, чемпіонка світу-2017 серед юніорів, багатоборка Аліна Шух виступи змушена була завершити достроково. Після ранкової частини програми Шух посідала восьме місце. У передостанньому виді багатоборства – стрибках у довжину – вона показала результат 5,84 метри і втратила дві позиції. Шанс відіграти їх Аліна мала на 800-метрівці, проте на старт так і не вийшла. Як повідомили у тренерському штабі офіційному сайтові ФЛАУ, було прийняте рішення зняти Аліну зі змагань у зв’язку зі станом здоров’я. Наразі спортсменка проходить диференціальну діагностику. Є підозри на харчове отруєння або апендицит.

    На щастя, позитивних звісток за підсумками першого дня більше. Як і очікувалося, змогли пробитися до фіналу всі три українки у стрибках у висоту. Юлія Левченко та Катерина Табашник увійшли до числа шести спортсменок, які здолали планку на висоті 1,93 м, а Ірині Геращенко для виходу до 12-ки було достатньо результату 1,89 м.

    Чемпіонка світу-2011 Ольга Саладуха пробилася до фіналу в потрійному стрибку з найкращим результатом - 14,40 м. Разом з Ольгою до фіналу пробилася і дебютантка чемпіонатів Європи у приміщенні Ганна Красуцька. З результатом 13,82 метри вона замкнула вісімку атлеток, які продовжать боротьбу в Ґлазго. Ольга Корсун з результатом 13,33 метри посіла 16-те місце. Для неї, як і для Красуцької, цей чемпіонат - перший у кар’єрі.

    Стовідсотковий результат українці показали у кваліфікації зі стрибків у довжину серед чоловіків. І у Сергія Никифорова, і у Владислава Мазура найкращими були треті спроби. Никифоров зі стрибком на 8,03 метри виграв кваліфікацію, а Мазур з результатом 7,64 метри замкнув вісімку, яка продовжить боротьбу у фіналі.

    У фіналі зі стрибків у висоту вболіватимемо за Андрія Проценка. Він подолав кваліфікацію з результатом 2,25 метри. Дмитру Дем’янюку, на жаль, не підкорилися стартові для нього 2,10 метри.

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