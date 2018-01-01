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    Українські лижники першими отримали нову форму на Олімпіаду у Пхьончхані

    Зокрема, своїми враженнями про форму поділилася Валентина Шевченко
    За 25 днів у південнокорейському Пхьонхчані розпочнуться XXIII зимові Олімпійські ігри. Планується, що у найголовніших стартах чотириріччя братимуть участь 2500 атлетів з-понад 90 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород у 15-ти зимових видах спорту. Наразі українські спортсмени розпочали отримувати екіпірування, інформує офіційний сайт
    • Сьогодні, 09:29
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    Фото НОК
    Фото НОК

    Зокрема, своїми враженнями про форму поділилася Валентина Шевченко

    За 25 днів у південнокорейському Пхьонхчані розпочнуться XXIII зимові Олімпійські ігри.

    Планується, що у найголовніших стартах чотириріччя братимуть участь 2500 атлетів з-понад 90 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород у 15-ти зимових видах спорту.

    Наразі українські спортсмени розпочали отримувати екіпірування, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

    Першими нову форму приміряли представники лижних гонок на чолі з досвідченою Валентиною Шевченко, для якої Ігри-2018 стануть вже шостими у кар’єрі.

    «Уся форма дуже сподобалась, одна з найкращих, яку мені вдавалось приміряти. Видали все необхідне під будь-яку погоду. Я задоволена», - поділилася першими враженнями призерка чемпіонату світу і прапороносець України на Іграх-2014.

    Лижники додали, що їхні очікування виправдались на всі 100%.

    Кожен член збірної отримує понад 50 найменувань спортивного екіпірування, яке призначене як для офіційних церемоній, так і повсякденного носіння.

    Презентація олімпійської форми відбудеться 23 січня під час урочистої церемонії проводів команди.

    Олімпійські Ігри Олімпіада Збірна України
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