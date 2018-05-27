Українські паралімпійці вибороли чотири медалі на міжнародному турнірі з тхеквондо
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Медаль найвищого ґатунку отримала Вікторія Марчук
Національна паралімпійська збірна команда України з тхеквондо, у складі 5 спортсменів, потужно виступила на рейтинговому (до Паралімпіади-2020) міжнародному турнірі з паралімпійського тхеквондо, який проходив у в’єтнамському місті Хо Ші Мін.
Про це інформує прес-служба НКСІУ.
У доробку паралімпійців України, які змагались за найвищі нагороди міжнародного турніру з 120 спортсменами з 28 країн світу: 1 золота, 1 срібна та 2 бронзові медалі.
Відтак, 4-ри із 5-ти спортсменів повертаються в Україну з високими нагородами турніру та великими сподіваннями на майбутню участь в літніх Паралімпійських іграх 2020, в програму яких вперше буде включено тхеквондо.
Медаль найвищого ґатунку отримала Вікторія Марчук, срібло на рахунку Антона Швеця, дві бронзи здобули Оксана Гранкіна та Липовий Антон.
Додамо також, далі українськакоманда з 8 по 11 червня братиме участь у чемпіонаті Європи, що пройде у Пловдіві (Болгарія).