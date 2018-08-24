  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські спортсмени привітали країну з Днем Незалежності

    • Розсилка
    Тенісистка Еліна Світоліна. Фото з соціальних мереж - Українські спортсмени привітали країну з Днем Незалежності
    Тенісистка Еліна Світоліна. Фото з соціальних мереж

    Вітчизняні спортивні зірки опублікували святкові фото та відео у своїх соціальних мережах

    Провідні українські спортсмени привітали Україну з 27-ю річницею незалежності.

    Чемпіон світу та Європи з боротьби Жан Беленюк записав відеозвернення на своїй сторінці в Facebook.

    «Я бачу Україну розвинутою державою, де спортсмени борються тільки за золоті нагороди. Де тренери отримують високу заробітну плату, де діти займаються спортом, люблять і поважають дорослих. Нехай з кожним роком незалежності ми будемо ставати сильнішими, багатшими та розвивати нашу неньку Україну. З Днем незалежності!» - сказав Беленюк.

    «З Днем Незалежності, Україно», - написав у своєму Instagram півзахисник збірної України Тарас Степаненко.

    ddbe46c2f1ee968643be527902a1c235

    Емоційним поздоровленням відзначився головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб.

    «На День Незалежності хотілося б побажати нарешті миру, спокою, щоб наша країна процвітала, як в економічному плані, так і в плані миру, тому що те, що зараз відбувається, нікому, я думаю, не подобається. Я їй тільки цього бажаю і сподіваюся на те, що нарешті-то прийде цей мир, прийде цей спокій, прийде економічне зростання, тобто десь можливо потрібно потерпіти", - сказав Вернидуб.

    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна опублікувала привітання з Днем Незалежності в Facebook.

    «Кожна перемога під українським прапором це величезна честь для мене! Вітаю всіх українців з Днем Незалежності і з Днем Державного прапора!» - написала Еліна і прикріпила свою фотографію з прапором України.

    ad970f4219d2c25b3f543dbdaf4ec30e

    Гімнаст Олег Верняєв, який став Олімпійським чемпіоном у 2016 році, привітав Україну з Днем народження в своєму Instagram.

    «З Днем Народження, УКРАЇНА. Ми тебе любимо», - написав Верняєв.

    d17081b2a2403e12c415a38013e04cef

    «З Днем незалежності, Україна», - написала в Instagram срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко.

    Красиве привітання у своєму Facebook опублікував олімпійський чемпіон 1992 року по фехтування Вадим Гутцайт.

    «Потужна і сильна, красива і гостинна, багата і неосяжна, рідна і єдина - Україна! Вітаю тебе з Днем Незалежності! Бажаю мирного неба, світлого майбутнього і нових перемог! Разом ми сила !!!» - написав Гутцайт.

    Джерело: Апостроф

    спорт День Незалежності
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ