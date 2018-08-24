Українські спортсмени привітали країну з Днем Незалежності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тенісистка Еліна Світоліна. Фото з соціальних мереж

Вітчизняні спортивні зірки опублікували святкові фото та відео у своїх соціальних мережах

Провідні українські спортсмени привітали Україну з 27-ю річницею незалежності.

Чемпіон світу та Європи з боротьби Жан Беленюк записав відеозвернення на своїй сторінці в Facebook.

«Я бачу Україну розвинутою державою, де спортсмени борються тільки за золоті нагороди. Де тренери отримують високу заробітну плату, де діти займаються спортом, люблять і поважають дорослих. Нехай з кожним роком незалежності ми будемо ставати сильнішими, багатшими та розвивати нашу неньку Україну. З Днем незалежності!» - сказав Беленюк.

«З Днем Незалежності, Україно», - написав у своєму Instagram півзахисник збірної України Тарас Степаненко.

Емоційним поздоровленням відзначився головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб.

«На День Незалежності хотілося б побажати нарешті миру, спокою, щоб наша країна процвітала, як в економічному плані, так і в плані миру, тому що те, що зараз відбувається, нікому, я думаю, не подобається. Я їй тільки цього бажаю і сподіваюся на те, що нарешті-то прийде цей мир, прийде цей спокій, прийде економічне зростання, тобто десь можливо потрібно потерпіти", - сказав Вернидуб.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна опублікувала привітання з Днем Незалежності в Facebook.

«Кожна перемога під українським прапором це величезна честь для мене! Вітаю всіх українців з Днем Незалежності і з Днем Державного прапора!» - написала Еліна і прикріпила свою фотографію з прапором України.

Гімнаст Олег Верняєв, який став Олімпійським чемпіоном у 2016 році, привітав Україну з Днем народження в своєму Instagram.

«З Днем Народження, УКРАЇНА. Ми тебе любимо», - написав Верняєв.

«З Днем незалежності, Україна», - написала в Instagram срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко.

Красиве привітання у своєму Facebook опублікував олімпійський чемпіон 1992 року по фехтування Вадим Гутцайт.

«Потужна і сильна, красива і гостинна, багата і неосяжна, рідна і єдина - Україна! Вітаю тебе з Днем Незалежності! Бажаю мирного неба, світлого майбутнього і нових перемог! Разом ми сила !!!» - написав Гутцайт.

Джерело: Апостроф