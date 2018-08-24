Українські спортсмени привітали країну з Днем Незалежності
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Вітчизняні спортивні зірки опублікували святкові фото та відео у своїх соціальних мережах
Провідні українські спортсмени привітали Україну з 27-ю річницею незалежності.
Чемпіон світу та Європи з боротьби Жан Беленюк записав відеозвернення на своїй сторінці в Facebook.
«Я бачу Україну розвинутою державою, де спортсмени борються тільки за золоті нагороди. Де тренери отримують високу заробітну плату, де діти займаються спортом, люблять і поважають дорослих. Нехай з кожним роком незалежності ми будемо ставати сильнішими, багатшими та розвивати нашу неньку Україну. З Днем незалежності!» - сказав Беленюк.
«З Днем Незалежності, Україно», - написав у своєму Instagram півзахисник збірної України Тарас Степаненко.
Емоційним поздоровленням відзначився головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб.
«На День Незалежності хотілося б побажати нарешті миру, спокою, щоб наша країна процвітала, як в економічному плані, так і в плані миру, тому що те, що зараз відбувається, нікому, я думаю, не подобається. Я їй тільки цього бажаю і сподіваюся на те, що нарешті-то прийде цей мир, прийде цей спокій, прийде економічне зростання, тобто десь можливо потрібно потерпіти", - сказав Вернидуб.
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна опублікувала привітання з Днем Незалежності в Facebook.
«Кожна перемога під українським прапором це величезна честь для мене! Вітаю всіх українців з Днем Незалежності і з Днем Державного прапора!» - написала Еліна і прикріпила свою фотографію з прапором України.
Гімнаст Олег Верняєв, який став Олімпійським чемпіоном у 2016 році, привітав Україну з Днем народження в своєму Instagram.
«З Днем Народження, УКРАЇНА. Ми тебе любимо», - написав Верняєв.
«З Днем незалежності, Україна», - написала в Instagram срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко.
Красиве привітання у своєму Facebook опублікував олімпійський чемпіон 1992 року по фехтування Вадим Гутцайт.
«Потужна і сильна, красива і гостинна, багата і неосяжна, рідна і єдина - Україна! Вітаю тебе з Днем Незалежності! Бажаю мирного неба, світлого майбутнього і нових перемог! Разом ми сила !!!» - написав Гутцайт.
Джерело: Апостроф