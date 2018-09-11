Українські спортсмени здобули ще шість нагород чемпіонаті світу з легкої атлетики серед ветеранів



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Іван Пушкін. Фото ФЛАУ

Тепер на рахунку українців уже 13 медалей

У понеділок, 10 вересня, на чемпіонаті світу з легкої атлетики у категорії «Мастерс» для українців пройшло під девізом позастадіонних видів.

Саме там українські спортсмени здобули відразу шість медалей, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

На стадіоні Світлана Сорочук виграла бронзову медаль з метання диска вагою 1 кг у віковій категорії W50 (38,32 м).

На шосе Україні медалі принесла дистанція 10 км зі спортивної ходьби відразу у кількох вікових категоріях.

Іван Пушкін (вікова категорія М85) до золота на дистанції 5000 метрів додав ще один чемпіонський титул зі спортивної ходьби на 10 км. Його час – 1:18:45 год.

Антоніна Тишко виграла срібну медаль зі спортивної ходьби на 10 км (1:07:21) у віковій категорії W70.

Люся Алексєєва на цій же дистанції у віковій категорії W80 фінішувала третьою (1:25:37).

Саме Алексєєва та Тишко разом з Ларисою Лебедєвою принесли Україні бронзові медалі у командних змаганнях у віковій категорії W70.

Анатолій Горшков (вікова категорія М60) пройшов 10 км з другим результатом (53:21 хв). Бронзу у віковій категорії М80 виграв Микола Панасейко (1:11:25 год).

Нагадаємо, українські ветерани здобули вже сім медалей на чемпіонаті світу з легкої атлетики.