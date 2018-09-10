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    Українські ветерани здобули вже сім медалей на чемпіонаті світу з легкої атлетики

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    Українські ветерани здобули вже сім медалей на чемпіонаті світу з легкої атлетики

    Скарбничка команди поповнилася ще трьома нагородами

    У Малазі триває чемпіонат світу з легкої атлетики у категорії «Мастерс».

    Після чотирьох медалей у перший день змагань. скарбничка українців поповнилася ще трьома у три наступні, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    5 вересня Світлана Сорочук виграла срібну медаль зі штовхання ядра у віковій категорії W50. Результат Сорочук – 14.18 м.

    7 вересня Людмила Пушкіна стала чемпіонкою світу з бігу на 2000 метрів з перешкодами у віковій категорії W50. Час українки – 8:08,09 хв.

    Олександр Сирмолотов виграв бронзову медаль з бігу на 400 метрів з бар’єрами у віковій категорії М50. Дистанцію він подолав за 1:00,33 хв.

    Ім’я Олександра Лисенка багато хто звик асоціювати з дистанцією 800 метрів, але виступає і досить успішно він не лише на ній.

    У Малазі Лисенко став третім у своєму фінальному забігу з бігу на 2000 метрів з перешкодами у віковій категорії М60 (7:42,34 хв), але за підсумками двох посів четверте місце. До бронзи йому не вистачило лише 22 сотих секунди.

    8 вересня на чемпіонаті світу у категорії «Мастерс» був вихідний день, а 9 вересня змагання продовжилися.

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