Українські ветерани здобули вже сім медалей на чемпіонаті світу з легкої атлетики



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Скарбничка команди поповнилася ще трьома нагородами

У Малазі триває чемпіонат світу з легкої атлетики у категорії «Мастерс».

Після чотирьох медалей у перший день змагань. скарбничка українців поповнилася ще трьома у три наступні, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

5 вересня Світлана Сорочук виграла срібну медаль зі штовхання ядра у віковій категорії W50. Результат Сорочук – 14.18 м.

7 вересня Людмила Пушкіна стала чемпіонкою світу з бігу на 2000 метрів з перешкодами у віковій категорії W50. Час українки – 8:08,09 хв.

Олександр Сирмолотов виграв бронзову медаль з бігу на 400 метрів з бар’єрами у віковій категорії М50. Дистанцію він подолав за 1:00,33 хв.

Ім’я Олександра Лисенка багато хто звик асоціювати з дистанцією 800 метрів, але виступає і досить успішно він не лише на ній.

У Малазі Лисенко став третім у своєму фінальному забігу з бігу на 2000 метрів з перешкодами у віковій категорії М60 (7:42,34 хв), але за підсумками двох посів четверте місце. До бронзи йому не вистачило лише 22 сотих секунди.

8 вересня на чемпіонаті світу у категорії «Мастерс» був вихідний день, а 9 вересня змагання продовжилися.