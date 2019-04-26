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    Українські тенісисти Чернишова та Манафов вийшли до півфіналу турніру в Узбекистані

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    Марина Чернишова - Українські тенісисти Чернишова та Манафов вийшли до півфіналу турніру в Узбекистані
    Марина Чернишова

    Представники України змагатимуться за місця в фіналі

    На турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25 тисяч завершилися чвертьфінальні матчі. Українські тенісисти Владислав Манафов та Марина Чернишова зіграли сьогодні по два матчі.

    Марина Чернишова у другому колі обіграла шосту сіяну росіянку Катерину Яшину (6:3, 6:3), а в чвертьфіналі впоралася з латвійкою Діаною Марцинкевич, яка була посіяна під другим номером - 6:4, 6:3.

    Далі 19-річна харків'янка зустрінеться з четвертою сіяною Пранджалою Ядлапалі з Індії. Це буде перший півфінал для Чернишової на 25-тисячниках.

    Владислав Манафов, який отримав на турнірі восьмий номер посіву, в першому матчі п'ятниці переміг індійця Рішаба Агарвала (6:2, 6:2), а потім здолав другого сіяного місцевого тенісиста Хумаюна Султанова: 6: 4, 6: 4.

    У півфіналі українець зіграє проти голландця Тіма ван Рейтховена, посіяного третім.

    Нагадаємо, що минулого тижня Манафов став фіналістом 25-тисячника в Шимкенті (Казахстан).

    Джерело: btu.org.ua

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