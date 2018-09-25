Українські тенісистки сьогодні розпочинають боротьбу на юніорському Кубку Федерації



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Наші дівчата будуть змагатися за звання найсильнішої збірної світу

Сьогодні в столиці Угорщини починається Junior Fed Cup - турнір серед збірних у віці до 16 років.

Наша команда, до складу якої увійшли Дарья Лопатецька, Любов Костенко і Катерина Рублевська, очолила групу D. Також в даному квартеті зіграють збірні Австралії, Марокко та Іспанії.

Нагадаємо, що в минулому році українська команда, за яку виступали Марта Костюк, Дарія Снігур та Аліна Цюрпалевич, завоювала бронзові медалі.