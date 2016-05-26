Українські триатлоністи отримали змагальний календар на 2018 рік

До вашої уваги календар основних змагань для дорослої збірної

На відміну від багатьох попередніх років, наступного сезону змагальний період стартуватиме не в Одесі, а у Харкові, де відбудеться зимовий чемпіонат України з триатлону. Щодо міжнародної арени, то влітку в іспанському Баньолесі відбудуться кваліфікаційні змагання до ІІІ Юнацьких олімпійських ігор, інформує офіційний сайт Федерації триатлону



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До вашої уваги календар основних змагань для дорослої збірної

На відміну від багатьох попередніх років, наступного сезону змагальний період стартуватиме не в Одесі, а у Харкові, де відбудеться зимовий чемпіонат України з триатлону.

Щодо міжнародної арени, то влітку в іспанському Баньолесі відбудуться кваліфікаційні змагання до ІІІ Юнацьких олімпійських ігор, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

Чемпіонат Європи – як в особистому, так і в естафетному заліку – відбудеться у столиці Шотландії – Глазго, а от континентальну першість на довгій дистанції прийматиме німецьке містечко Регенсбург.

До вашої уваги календар основних змагань для українських триатлоністів:

відкритий чемпіонат України у приміщеннях – 12-15 квітня (Львів);

чемпіонат України з триатлону в естафетах – 19-22 квітня (Житомир);

відкритий чемпіонат України з дуатлону – 6 травня (Була Церква);

чемпіонат України з триатлону на спринтерській дистанції – 12-13 травня (Запоріжжя);

кубок Європи з триатлону на спринтерській дистанції – 2-3 червня (Дніпро);

відкритий чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції, чемпіонат України з акватлону – 30 червня - 1 липпя (Вишгород);

кваліфікаційні змагання до ІІІ Юнацьких олімпійських ігор – 7-8 липня (Баньолес, Іспанія);

чемпіонат Європи з триатлону на спринтерській дистанції – 19-21 липня (Тарту, Естонія);

чемпіонат Європи з триатлону, чемпіонат Європи з триатлону в естафетах-мікст – 9-11 серпня (Глазго, Великобританія);

чемпіонат Європи з триатлону на довгій дистанції – 12 серпня (Регенсбург, Німеччина);

чемпіонат України з триатлону у командній гонці – 18-19 серпня (Запоріжжя);

відкритий чемпіонат України з триатлону на довгій дистанції – 26 серпня (Харків);

чемпіонат Європи з триатлону серед юнаків, чемпіонат Європи з триатлону в естафетах-мікст серед юнаків – 30 серпня - 2 вересня (Лоутакі, Греція);

кубок України з триатлону – 8 вересня (Львів);

чемпіонат України з кросового дуатлону – 14 жовтня (Київ);

чемпіонат Європи з триатлону серед молоді, чемпіонат Європи з триатлону в естафетах-мікст серед молоді – 19-21 жовтня (Ейлат, Ізраїль);

чемпіонат Європи з кросового триатлону, кросового дуатлону, акватлону, триатлону на середній дистанції – 21-28 жовтня (Ібіца, Іспанія);

зимовий чемпіонат України з акватлону – 21-23 грудня (Львів).