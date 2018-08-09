Українські юніори здобули вісім медалей на чемпіонаті світу з таїландського боксу. Фотогалерея
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Чотири спортсмени здобули золоті нагороди
У Бангкоку (Таїланд) завершився чемпіонат світу з таїландського боксу IFMA серед юніорів.
Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації тайського боксу.
Останній день для української збірної почався з поразки, а потім відбулося ще три поразки поспіль.
А от решта фіналів, яких було для України три, все-таки стали «золотими».
Загальний підсумок виступу збірної команди України з таїландського боксу на чемпіонаті світу серед молоді такий: три золоті медалі, чотири срібні й одна бронзова.
Пилип Бачинський, Владислав Єрьоменко та Єгор Скурихін стали чемпіонами.
Ксенія Радова, Михайло Колоколов, Владислав Опара та Шаміль Мустафаєв задовольнилися срібними нагородами.
А Дар’я Савченко стала бронзовою призеркою.