Українські юніори здобули вісім медалей на чемпіонаті світу з таїландського боксу. Фотогалерея



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Чотири спортсмени здобули золоті нагороди

У Бангкоку (Таїланд) завершився чемпіонат світу з таїландського боксу IFMA серед юніорів.

Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації тайського боксу.

Останній день для української збірної почався з поразки, а потім відбулося ще три поразки поспіль.

А от решта фіналів, яких було для України три, все-таки стали «золотими».

Загальний підсумок виступу збірної команди України з таїландського боксу на чемпіонаті світу серед молоді такий: три золоті медалі, чотири срібні й одна бронзова.

Пилип Бачинський, Владислав Єрьоменко та Єгор Скурихін стали чемпіонами.

Ксенія Радова, Михайло Колоколов, Владислав Опара та Шаміль Мустафаєв задовольнилися срібними нагородами.

А Дар’я Савченко стала бронзовою призеркою.