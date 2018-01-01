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    Український баскетболіст отримав престижне визнання в американському чемпіонаті

    Богдана Близнюка названо найкращим гравцем тижня у дивізіоні «Біг Скай» NCAA
    Останні результативні виступи українця Богдана Близнюка дозволили йому досягнути чергових висот у дивізіоні «Біг Скай» NCAA (Національна асоціація студентського спорту США). Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України. Ставши найрезультативнішим гравцем в історії команди «Східного Вашингтону», українець
    • Вчора, 22:46
    • Розсилка
    Богдан Близнюк
    Богдан Близнюк

    Богдана Близнюка названо найкращим гравцем тижня у дивізіоні «Біг Скай» NCAA

    Останні результативні виступи українця Богдана Близнюка дозволили йому досягнути чергових висот у дивізіоні «Біг Скай» NCAA (Національна асоціація студентського спорту США).

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Ставши найрезультативнішим гравцем в історії команди «Східного Вашингтону», українець уже у наступному поєдинку став найкращим у матчі проти «Північного Колорадо» (67:65).

    Він набрав чергові очки, які дозволили йому ввійти у топ-10 найрезультативніших гравців в історії дивізіону «Біг Скай» (1856 очок).

    Якщо Близнюк і далі продовжить так результативно грати, то вже до кінця поточного сезону зможе досягнути чільної трійки бомбардирів дивізіону.

    За підсумками потужних останніх матчів Близнюка визнано найкращим баскетболістом тижня у дивізіоні «Біг Скай» NCAA.

    Зауважимо, що Близнюк у двох крайніх матчах записав до свого активу 54 очка, 13 підбирань і 9 передач, завдяки чому й отримав визнання.

    Нагадаємо, Близнюк з рекордом став найкращим у матчі студентської ліги США.

    США баскетбол
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