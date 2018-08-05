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    Український баскетболіст підписав контракт з «Атлантою»

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    Український баскетболіст підписав контракт з «Атлантою»

    Після п'ятирічного невдалого періоду у «Феніксі», Олексій Лень отримав останній шанс спробувати заграти у НБА, але вже у іншому клубі

    Центровий Олексій Лень офіційно став гравцем «Атланти Хоукс». Про це клуб зі штату Джорджія повідомив на своєму офіційному сайті.

    Подробиці угоди невідомі. Раніше ЗМІ повідомляли, що контракт 25-річного українця з «Атлантою» буде розрахований на два роки із зарплатнею у $ 8,5 млн за весь період.

    «Фінікс Санз» вибрав Льоня під загальним п'ятим номером на драфті 2013 року. Цього літа центровий став вільним агентом.

    У минулому сезоні Олексій узяв участь у 69 матчах регулярного чемпіонату. Баскетболіст набирав по 8,5 очок, збирав 7,5 підбирання, віддавав 1,2 передачі, а також здійснював по 0,9 блок-шота і 0,4 перехоплень за 20,2 хвилини за гру.

    ЗМІ ГРУ НБА
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