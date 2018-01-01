Український баскетболіст зіграє у Матчі всіх зірок чемпіонату Румунії
- Сьогодні, 11:18
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Андрія Агафонова запросили на яскраву подію, яка відбудеться у середині лютого
Український бігмен Андрій Агафонов, який виступає у складі румунського «Пітешті», 14 лютого зіграє у Матчі зірок місцевого чемпіонату.
Наш легіонер представлятиме команду Півдня, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Зазначається, що Агафонов є лідером своєї команди.
У 16-ти поєдинках регулярного чемпіонату центровий набирає 18,1 очка, робить 5,8 підбирання та 1,4 блок-шота у середньому за 28 хвилин на майданчику.
Зокрема, у крайньому матчі Андрій набрав 14 очок, але це не врятувало його команду від поразки.
Зауважимо, що 31-річний Агафонов народився в Одесі. В Україні грав за «Хімік», «Будівельник» і БК «Одеса». Також виступав у «Крайльсгайм Мерлінс» з Німеччини та «П’єно Жвайгждес» з Литви.