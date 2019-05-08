  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український боєць програв стартовий бій в UFC всього за 50 секунд (відео)

    • Розсилка
    Волт Гарріс жорстко ввів Сергія Співака в курс нових реалій - Український боєць програв стартовий бій в UFC всього за 50 секунд (відео)
    Волт Гарріс жорстко ввів Сергія Співака в курс нових реалій
    Афіша із соцмереж

    Сергій Співак сходу відчув принади жорсткого бою

    Український важковаговик Сергій Співак (9-1) поступився в дебютному поєдинку в UFC.

    Читайте також

    Його забив за 50 секунд американець Волтер Гарріс (12-7).

    Бій відбувся в рамках UFC Fight Night 151 в Оттаві (Канада).

    Відзначимо, що в UFC Співака представляли як бійця з Молдови, але в його кутку перед боєм був український прапор. Також у промоції WWFC Сергій представлений українцем.

    Читайте також: Український боєць із лютим татуюванням 31 червня стартує в UFC (фото)
    Читайте також
    єдиноборства
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ