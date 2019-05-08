Український боєць програв стартовий бій в UFC всього за 50 секунд (відео)



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Волт Гарріс жорстко ввів Сергія Співака в курс нових реалій Афіша із соцмереж

Сергій Співак сходу відчув принади жорсткого бою

Український важковаговик Сергій Співак (9-1) поступився в дебютному поєдинку в UFC.

Його забив за 50 секунд американець Волтер Гарріс (12-7).

Бій відбувся в рамках UFC Fight Night 151 в Оттаві (Канада).

Відзначимо, що в UFC Співака представляли як бійця з Молдови, але в його кутку перед боєм був український прапор. Також у промоції WWFC Сергій представлений українцем.