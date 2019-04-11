Український боєць із лютим татуюванням 31 червня стартує в UFC (фото)



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Роман Долідзе збирається заявити про себе на найвищому рівні ringside24

Роман Долідзе битиметься з бразильцем Кастро

Народжений у грузинському Батумі 30-річний український боєць змішаних єдиноборств Роман Долідзе, який зараз живе в Одесі, незабаром дебютує в UFC. Роман Долідзе візьме участь у турнірі UFC Fight Night в Міннеаполісі (США).

Першим суперником Долідзе в октагоні під прапором UFC стане 29-річний бразилець Вінісіус Кастро (9 перемог, 2 поразки). Турнір відбудеться в ніч на 31 червня.

У тому ж бійцівському вечорі в Міннеаполісі битимуться Жюсьєр Форміґа – Джозеф Бенавідес, Дрю Добер – Марко Рейєс і Жуніор Альбіні, суперник якого поки невідомий.

Дебют Долідзе в UFC міг відбутися 20 квітня в Санкт-Петербурзі, але в українського бійця виникли проблеми з отриманням російської візи.

Раніше кар'єра Долідзе проходила в рамках World Warriors Fighting Championship (WWFC), президентом якої є українець Денис Перч. Роман у професійній кар'єрі ММА провів шість поєдинків, у всіх здобув дострокові перемоги. У червні 2018 року на турнірі WWFC 11 став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WWFC, нокаутувавши у другому раунді бразильця Едера де Соузу. У грудні 2018 року на турнірі WWFC 13 захистив титул, перемігши технічним нокаутом поляка Міхала Пастернака.

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