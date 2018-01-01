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    Український боксер Голуб 20 січня проведе перший бій після поразки

    Востаннє Іван виходив у ринг ще у червні 2017 року
    Український боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Іван Голуб свій наступний бій на професійному рингу проведе 20 січня у Нью-Йорку (США) на арені Barclays Center у межах великого вечора боксу, який транслюватиме канал Showtime. Бій заплановано з восьми раундів, а суперник Івана поки невідомий. Для Голуба цей поєдинок стане поверненням на ринг
    • Вчора, 22:56
    • Розсилка
    Іван Голуб
    Іван Голуб

    Востаннє Іван виходив у ринг ще у червні 2017 року

    Український боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Іван Голуб свій наступний бій на професійному рингу проведе 20 січня у Нью-Йорку (США) на арені Barclays Center у межах великого вечора боксу, який транслюватиме канал Showtime.

    Бій заплановано з восьми раундів, а суперник Івана поки невідомий.

    Для Голуба цей поєдинок стане поверненням на ринг після першої у кар'єрі поразки, яку Іван отримав у поєдинку проти Джемонтея Кларка у червні 2017 року.

    28-річний Голуб народився у Горлівці, наразі живе та тренується у Нью-Йорку, і всі свої бої проводить у США.

    У послужному списку боксера 13 перемог (11 з них дострокові) й одна поразка. У рейтингу боксерів напівсередньої ваги займає 111-те місце. Лівша, зріст - 180 см, розмах рук - 173 см.

    Раніше повідомлялося, що Іван проведе реванш зі своїм кривдником, однак запланований на 17 листопада бій зірвався.

    Найкращий український боксер у ваговій категорії Голуба – Тарас Шелестюк. Свій останній поєдинок він провів у липні 2017 року, новий поки не заплановано.

    Джерело: boxing-mma.com

    бокс реванш Іван Голуб
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