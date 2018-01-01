Український боксер Голуб нокаутом переміг колумбійця

Голуб закрив поразку, яка сталася в кінці червня минулого року

Український напівсередньоваговик Іван Голуб (14-1, 12 КО) здобув переконливу перемогу над колумбійцем Фіделем Монтерросо Муньосом (38-16-1, 30 КО) під час вечора боксу в Брукліні. У першому раунді боксери придивлялися один до одного, а вже в другій трихвилинці українець перейшов до більш рішучих дій, двічі відправивши суперника в нокдаун. У



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Голуб

Голуб закрив поразку, яка сталася в кінці червня минулого року

Український напівсередньоваговик Іван Голуб (14-1, 12 КО) здобув переконливу перемогу над колумбійцем Фіделем Монтерросо Муньосом (38-16-1, 30 КО) під час вечора боксу в Брукліні.

У першому раунді боксери придивлялися один до одного, а вже в другій трихвилинці українець перейшов до більш рішучих дій, двічі відправивши суперника в нокдаун. У третьому раунді Муньос впав знову і його кут прийняв рішення зупинити бій.

Таким чином, цією перемогою Голуб закрив поразку, яка сталася в кінці червня минулого року. Тоді українець програв одноголосним рішенням суддів американцеві Джемонтею Кларку (12-0, 7 КО). Відео поєдинку можна переглянути за посиланням.

Зазначимо, що в рамках вечора боксу в Брукліні повинен був також битися український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО), але його бій був скасований через хворобу українця.

Джерело: xsport.ua