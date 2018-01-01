Бій між українським боксером Дерев'янченком та американцем Джонсоном скасований

Український боксер не зможе вийти у ринг через хворобу

Поєдинок між українцем Сергієм Дерев'янченком та американцем Дашоном Джонсоном скасований. Повідомляється, що причиною такого рішення є хвороба українського боксера. Слід зазначити, що зустріч між Дерев'янченком та Джонсоном мала б відбутися 20-го січня 2018 року. Всього боксери збиралися провести 8 раундів. Нагадаємо, що Дерев'янченко виступає



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Сергій Дерев'янченко. Фото: xsport

Український боксер не зможе вийти у ринг через хворобу

Поєдинок між українцем Сергієм Дерев'янченком та американцем Дашоном Джонсоном скасований.

Повідомляється, що причиною такого рішення є хвороба українського боксера.

Слід зазначити, що зустріч між Дерев'янченком та Джонсоном мала б відбутися 20-го січня 2018 року.

Всього боксери збиралися провести 8 раундів.

Нагадаємо, що Дерев'янченко виступає у середній вазі та має у своєму активі 11 перемог (дев'ять з яких були здобуті нокаутом).

Цікавий той факт, що Сергій раніше мав би зустрітися проти Деметріуса Андраде, проте, як повідомила команда українця, його опонент в останній момент відмовився від угоди.

Свій останній бій Дерев'янченко провів у серпні 2017 року проти Туреано Джонсона.

Тоді, наш співвітчизник отримав перемогу завдяки нокауту у 12 раунді.

Наразі, Сергій є офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF.

Джерело: prosport.tsn.ua