Бій між українським боксером Дерев'янченком та американцем Джонсоном скасований
- Сьогодні, 18:15
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Український боксер не зможе вийти у ринг через хворобу
Поєдинок між українцем Сергієм Дерев'янченком та американцем Дашоном Джонсоном скасований.
Повідомляється, що причиною такого рішення є хвороба українського боксера.
Слід зазначити, що зустріч між Дерев'янченком та Джонсоном мала б відбутися 20-го січня 2018 року.
Всього боксери збиралися провести 8 раундів.
Нагадаємо, що Дерев'янченко виступає у середній вазі та має у своєму активі 11 перемог (дев'ять з яких були здобуті нокаутом).
Цікавий той факт, що Сергій раніше мав би зустрітися проти Деметріуса Андраде, проте, як повідомила команда українця, його опонент в останній момент відмовився від угоди.
Свій останній бій Дерев'янченко провів у серпні 2017 року проти Туреано Джонсона.
Тоді, наш співвітчизник отримав перемогу завдяки нокауту у 12 раунді.
Наразі, Сергій є офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF.
Джерело: prosport.tsn.ua