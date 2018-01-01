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    Бій між українським боксером Дерев'янченком та американцем Джонсоном скасований

    Український боксер не зможе вийти у ринг через хворобу
    Поєдинок між українцем Сергієм Дерев'янченком та американцем Дашоном Джонсоном скасований. Повідомляється, що причиною такого рішення є хвороба українського боксера. Слід зазначити, що зустріч між Дерев'янченком та Джонсоном мала б відбутися 20-го січня 2018 року. Всього боксери збиралися провести 8 раундів. Нагадаємо, що Дерев'янченко виступає
    • Сьогодні, 18:15
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    Сергій Дерев'янченко. Фото: xsport
    Сергій Дерев'янченко. Фото: xsport

    Український боксер не зможе вийти у ринг через хворобу

    Поєдинок між українцем Сергієм Дерев'янченком та американцем Дашоном Джонсоном скасований.

    Повідомляється, що причиною такого рішення є хвороба українського боксера.

    Слід зазначити, що зустріч між Дерев'янченком та Джонсоном мала б відбутися 20-го січня 2018 року.

    Всього боксери збиралися провести 8 раундів.

    Нагадаємо, що Дерев'янченко виступає у середній вазі та має у своєму активі 11 перемог (дев'ять з яких були здобуті нокаутом).

    Цікавий той факт, що Сергій раніше мав би зустрітися проти Деметріуса Андраде, проте, як повідомила команда українця, його опонент в останній момент відмовився від угоди.

    Свій останній бій Дерев'янченко провів у серпні 2017 року проти Туреано Джонсона.

    Тоді, наш співвітчизник отримав перемогу завдяки нокауту у 12 раунді.

    Наразі, Сергій є офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF.

    Джерело: prosport.tsn.ua

    бокс IBF
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