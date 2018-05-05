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    Український боксер готовий битися проти МакГрегора

    Боксер готовий вийти проти МакГрегора, якщо йому запропонують солідний контракт
    Чемпіон Oriental в легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик заявив, що відкритий для ідеї провести бій в ММА. Українець заявив, що готовий почати підготовку до бою в октагоні і навіть проти Конора МакГрегора, якщо йому запропонують солідний контракт. «За ті гроші, які вони мені пропонують, я б вибив МакГрегору мізки. Теоретично, я себе
    • Сьогодні, 16:09
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    Денис Берінчик. Фото: К2
    Денис Берінчик. Фото: К2

    Боксер готовий вийти проти МакГрегора, якщо йому запропонують солідний контракт

    Чемпіон Oriental в легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик заявив, що відкритий для ідеї провести бій в ММА.

    Українець заявив, що готовий почати підготовку до бою в октагоні і навіть проти Конора МакГрегора, якщо йому запропонують солідний контракт.

    «За ті гроші, які вони мені пропонують, я б вибив МакГрегору мізки. Теоретично, я себе там бачу. Якщо вони запропонують мені контракт і будуть готові смикнути якогось боксера в ММА, то я із задоволенням. Хлопці, давайте 200 тисяч доларів, і все буде. Тому що на цю підготовку може піти як мінімум півроку», - сказав Денис Берінчик.

    «Потрібно зібрати велику команду - і борців, і ударників, і кікбоксерів, і тайців. Щоб був великий технічний арсенал. У мене є досвід в кікбоксингу, два чемпіонати України і звання майстра спорту. Ногами я б'ю, але в боротьбі треба підтягнути інші м'язи. Адже в боксі м'язи від себе, а в боротьбі - до себе. Цей момент може зіграти злий жарт. Щоб я не затягнувся в борцівських м'язах», - цитує боксера ua.tribuna.com.

    У своєму восьмому професійному бою Берінчик виграв вакантне чемпіонство Oriental (Східне) за версією WBO, здолавши Аллана Валлеспіна. Статистика боїв Дениса - 8:0 (4 перемоги нокаутом).

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