Український боксер Тесленко підписав контракт з відомою промоутерською компанією

Свій перший бій під патронатом DBE Тесленко проведе 7 лютого в Нью-Йорку

Перспективний український супертяж Олександр Тесленко (11-0, 9 КО) підписав контракт з американською промоутерською компанією DIBELLA ENTERTAINMENT (DBE) Лу ДіБелли. За цю компанію виступає і чинний чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер (38-0, 37 КО). Свій перший бій під патронатом DBE Олександр Тесленко