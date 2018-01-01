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    Український боксер Тесленко підписав контракт з відомою промоутерською компанією

    Свій перший бій під патронатом DBE Тесленко проведе 7 лютого в Нью-Йорку
    Перспективний український супертяж Олександр Тесленко (11-0, 9 КО) підписав контракт з американською промоутерською компанією DIBELLA ENTERTAINMENT (DBE) Лу ДіБелли. За цю компанію виступає і чинний чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер (38-0, 37 КО). Свій перший бій під патронатом DBE Олександр Тесленко
    • Сьогодні, 17:35
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    Олександр Тесленко. Фото: Boxnews
    Олександр Тесленко. Фото: Boxnews

    Свій перший бій під патронатом DBE Тесленко проведе 7 лютого в Нью-Йорку

    Перспективний український супертяж Олександр Тесленко (11-0, 9 КО) підписав контракт з американською промоутерською компанією DIBELLA ENTERTAINMENT (DBE) Лу ДіБелли.

    За цю компанію виступає і чинний чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер (38-0, 37 КО).

    Свій перший бій під патронатом DBE Олександр Тесленко проведе 7 лютого в Нью-Йорку.

    Його суперником стане американський боксер Кен Хікман (6-2-1, 2 КО).

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс Олександр Тесленко
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