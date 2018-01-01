Український боксер Тесленко підписав контракт з відомою промоутерською компанією
- Сьогодні, 17:35
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Олександр Тесленко. Фото: Boxnews
Свій перший бій під патронатом DBE Тесленко проведе 7 лютого в Нью-Йорку
Перспективний український супертяж Олександр Тесленко (11-0, 9 КО) підписав контракт з американською промоутерською компанією DIBELLA ENTERTAINMENT (DBE) Лу ДіБелли.
За цю компанію виступає і чинний чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер (38-0, 37 КО).
Свій перший бій під патронатом DBE Олександр Тесленко проведе 7 лютого в Нью-Йорку.
Його суперником стане американський боксер Кен Хікман (6-2-1, 2 КО).
Джерело: boxingnews.com.ua