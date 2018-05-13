Український боксер відправив суперника в нокаут за 20 секунд (відео)
- Сьогодні, 16:22
-
Розсилка
Федір Черкашин. Фото: Tribuna.com
Для боксера це була шоста дострокова і найшвидша перемога в кар'єрі
В рамках вечора боксу в польському місті Валш 22-річний український середньоваговик Федір Черкашин здобув свою дев'яту перемогу в дев'яти боях на професійному рингу.
На цей раз харків'янин нокаутував 33-річного поляка Даніеля Урбанські (21-24-3, 5 КО), за плечима якого були бої з такими відомими бійцями як чеченець Заурбек Байсангуров і казах Геннадій Головкін.
Обидва відправляли Даніеля в нокаути. Але не в першому ж раунді, як це зробив Черкашин, для якого це була шоста дострокова і найшвидша перемога в кар'єрі.
Джерело: ua-football.com