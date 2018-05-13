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    Український боксер відправив суперника в нокаут за 20 секунд (відео)

    • Сьогодні, 16:22
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    Федір Черкашин. Фото: Tribuna.com
    Федір Черкашин. Фото: Tribuna.com

    Для боксера це була шоста дострокова і найшвидша перемога в кар'єрі

    В рамках вечора боксу в польському місті Валш 22-річний український середньоваговик Федір Черкашин здобув свою дев'яту перемогу в дев'яти боях на професійному рингу.

    На цей раз харків'янин нокаутував 33-річного поляка Даніеля Урбанські (21-24-3, 5 КО), за плечима якого були бої з такими відомими бійцями як чеченець Заурбек Байсангуров і казах Геннадій Головкін.

    Обидва відправляли Даніеля в нокаути. Але не в першому ж раунді, як це зробив Черкашин, для якого це була шоста дострокова і найшвидша перемога в кар'єрі.

    Джерело: ua-football.com

    Харків бокс Геннадій Головкін
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