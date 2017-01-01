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    Український чемпіон світу з боксу Хижняк може залишитися в аматорах до 2024 року

    Олександр не поспішає переходити у професійний бокс
    Чемпіон світу з боксу у вазі до 75 кг Олександр Хижняк розповів про подальші плани своєї кар'єри. За його словами, у 2018 року не буде масштабних стартів – ні чемпіонату Європи, ні чемпіонату світу. «Тренери будуть вирішувати, як правильно розподілити графік і розкласти підготовку, тому що зберегти хороший стан без яскравих стартів
    • Сьогодні, 12:50
    • Розсилка
    Олександр Хижняк
    Олександр Хижняк

    Олександр не поспішає переходити у професійний бокс

    Чемпіон світу з боксу у вазі до 75 кг Олександр Хижняк розповів про подальші плани своєї кар'єри.

    За його словами, у 2018 року не буде масштабних стартів – ні чемпіонату Європи, ні чемпіонату світу.

    «Тренери будуть вирішувати, як правильно розподілити графік і розкласти підготовку, тому що зберегти хороший стан без яскравих стартів складно», - сказав він.

    «Українські Отамани» – дуже хороший проект, я брав у ньому участь два сезони. З дозволу тренера. Якщо треба буде виступати й у цьому році, то я буду це робити», - додав боксер.

    За словами Хижняка, зараз у нього дуже багато пропозицій з професійного боксу.

    «Багато країн вже багато років хочуть бачити мене у професіоналах. Але професійний бокс я зараз не розглядаю взагалі. Моя мета – Олімпіада-2020 у Токіо», - зауважив він.

    «Я не піднімаю це питання, і сенсу у цьому не бачу. Якщо і надалі буде така підтримка і такі стимули, щоб боксувати в олімпійському боксі, то я буду залишатися і на два олімпійські циклу», - підсумував Хижняк.

    Нагадаємо, Олександра визнали найкращим боксером чемпіонату світу 2017 року.

    Джерело: Tribuna.com

    бокс
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