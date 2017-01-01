Український чемпіон світу з боксу Хижняк може залишитися в аматорах до 2024 року

Олександр не поспішає переходити у професійний бокс

Чемпіон світу з боксу у вазі до 75 кг Олександр Хижняк розповів про подальші плани своєї кар'єри. За його словами, у 2018 року не буде масштабних стартів – ні чемпіонату Європи, ні чемпіонату світу. «Тренери будуть вирішувати, як правильно розподілити графік і розкласти підготовку, тому що зберегти хороший стан без яскравих стартів



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Олександр Хижняк

Олександр не поспішає переходити у професійний бокс

Чемпіон світу з боксу у вазі до 75 кг Олександр Хижняк розповів про подальші плани своєї кар'єри.

За його словами, у 2018 року не буде масштабних стартів – ні чемпіонату Європи, ні чемпіонату світу.

«Тренери будуть вирішувати, як правильно розподілити графік і розкласти підготовку, тому що зберегти хороший стан без яскравих стартів складно», - сказав він.

«Українські Отамани» – дуже хороший проект, я брав у ньому участь два сезони. З дозволу тренера. Якщо треба буде виступати й у цьому році, то я буду це робити», - додав боксер.

За словами Хижняка, зараз у нього дуже багато пропозицій з професійного боксу.

«Багато країн вже багато років хочуть бачити мене у професіоналах. Але професійний бокс я зараз не розглядаю взагалі. Моя мета – Олімпіада-2020 у Токіо», - зауважив він.

«Я не піднімаю це питання, і сенсу у цьому не бачу. Якщо і надалі буде така підтримка і такі стимули, щоб боксувати в олімпійському боксі, то я буду залишатися і на два олімпійські циклу», - підсумував Хижняк.

Нагадаємо, Олександра визнали найкращим боксером чемпіонату світу 2017 року.

Джерело: Tribuna.com