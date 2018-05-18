Український екіпаж представив машину для Ралі Акрополіс

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Протасов і Черепін продемонстрували нову машину

Юрій Протасов і Павло Черепін продемонстрували машину, на якій вийдуть на старт Ралі Акрополіс.

Нещодавно Протасов та Черепін оголосили про свій старт на Ралі Акрополіс.

Як вже було відомо, зроблять вони це на техніці Skoda Fabia R5, а наразі екіпаж представив ліврею машини, на якій зображені логотипи основних спонсорів гонщиків.

Український екіпаж цього року поновив виступи у ралі.

У лютому він змагався на Ралі Швеція на Citroen DS3 R3 у заліку WRC3, де міг зачепитися за подіум у боротьбі із сильними суперниками, якби не прикра помилка.

Старт на техніці R5 на Ралі Акрополіс дозволить вести боротьбу вже в абсолютному заліку гонки та претендувати на перемогу.

Лідером сезону чемпіонату Європи після двох перемог на перших етапах є росіянин Олексій Лук'янюк.

Джерело: ua.motorsport.com