Український футболіст прокоментував переїзд до Росії



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Іван Ордець ФК «Динамо» (Москва)

Захисник Іван Ордець вважає російський чемпіонат привабливішим

Колишній український захисник «Шахтаря» Іван Ордець прокоментував перехід до московського «Динамо». Футболіст вважає російський чемпіонат набагато привабливішим.

«Мій вибір – на користь спортивної кар’єри. Наразі вважаю російський чемпіонат набагато сильнішим, ніж український. Міг залишитися в «Шахтарі», та «Динамо» запропонувало стати частиною амбіційного проекту. Це новий виклик для мене і я його прийняв. Вважаю, що спорт та футбол мають об’єднувати людей та народи, а не створювати конфлікти», - передає слова захисника видання «Экспресс».