  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український футболіст прокоментував переїзд до Росії

    • Розсилка
    Іван Ордець - Український футболіст прокоментував переїзд до Росії
    Іван Ордець
    ФК «Динамо» (Москва)

    Захисник Іван Ордець вважає російський чемпіонат привабливішим

    Колишній український захисник «Шахтаря» Іван Ордець прокоментував перехід до московського «Динамо». Футболіст вважає російський чемпіонат набагато привабливішим.

    «Мій вибір – на користь спортивної кар’єри. Наразі вважаю російський чемпіонат набагато сильнішим, ніж український. Міг залишитися в «Шахтарі», та «Динамо» запропонувало стати частиною амбіційного проекту. Це новий виклик для мене і я його прийняв. Вважаю, що спорт та футбол мають об’єднувати людей та народи, а не створювати конфлікти», - передає слова захисника видання «Экспресс».

     Читайте також: «Динамо» придбало основного гравця збірної України
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ