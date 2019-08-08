Український футболіст змінив команду в Португалії



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Євген Сердюк починав португальський період кар'єри з клубу третього дивізіону «Фатіма» Фото з соцмереж

Євген Сердюк намагається закріпитися у місцевому футболі

Український нападник Євген Сердюк продовжить кар'єру в португальському клубі «Каса Піа».

Новачок другого дивізіону Португалії орендував 21-річного футболіста у «Боавішти».

Українець перейшов у «Боавішту» в січні нинішнього року, але з тих пір не провів у складі команди жодного офіційного матчу.

Раніше уродженець Дружківки на Донеччині Євген Сердюк виступав в третьому дивізіоні Португалії за «Фатіму», де своєю результативною грою власне і привернув увагу селекціонерів «Боавішти».