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    Український футболіст змінив команду в Португалії

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    Євген Сердюк починав португальський період кар'єри з клубу третього дивізіону&nbsp;&laquo;Фатіма&raquo; - Український футболіст змінив команду в Португалії
    Євген Сердюк починав португальський період кар'єри з клубу третього дивізіону «Фатіма»
    Фото з соцмереж

    Євген Сердюк намагається закріпитися у місцевому футболі

    Український нападник Євген Сердюк продовжить кар'єру в португальському клубі «Каса Піа».

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    Новачок другого дивізіону Португалії орендував 21-річного футболіста у «Боавішти».

    Українець перейшов у «Боавішту» в січні нинішнього року, але з тих пір не провів у складі команди жодного офіційного матчу.

    Раніше уродженець Дружківки на Донеччині Євген Сердюк виступав в третьому дивізіоні Португалії за «Фатіму», де своєю результативною грою власне і привернув увагу селекціонерів «Боавішти».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євген Сердюк ФК «Боавішта»
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