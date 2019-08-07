Тренер «Зорі» Скрипник: Найсильніша сторона нашого суперника в Лізі Європи – їх тренер



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Віктор Скрипник прийшов на прес-конференцію разом із хавбеком Богданом Леднєвим ФК «Зоря»

Наставник луганців відповів на питання перед матчем з болгарським ЦСКА

Головний тренер луганської «Зорі» Віктор Скрипник відповів на питання журналістів на традиційній передматчевій прес-конференції перед зустріччю з софійським ЦСКА в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Наскільки ваша нинішня команда відрізняється від тієї, з якою ви грали тут рік тому?

Це дві різні країни і різні команди, які відрізняються між собою. Однакових клубів не буває. «Зоря» більше грає вперед, а в минулому році у мене була команда, яка добре грала проти м'яча. «Зоря» хоче вигравати і домагатися позитивних результатів.

Статистика говорить на вашу користь. «Зоря» завжди проходила третій відбірковий раунд. Чи зможете її підтвердити?

Статистика завжди змінюється. Якщо вона говорить на нашу користь, то хочемо не порушувати її. Але в футбол грає не статистика, а дві команди. Знаємо, що завтра нам буде протистояти сильний, симпатичний суперник, який теж бажає пройти далі.

Наскільки буде бракувати Громова?

Травми – це невід'ємна частина футболу. Нам неприємно, що гравці отримують травми, а й без них потрібно грати. Налаштовуємося на позитивний результат. Будемо за нього боротися.

Русин може його замінити?

У нас, крім Русина, достатньо кваліфікованих гравців, які можуть його замінити. Русин зокрема.

Сильні сторони ЦСКА, на ваш погляд?

Найсильніша сторона суперника – їх нинішній тренер. Він прийшов у команду п’ять чи шість матчів назад. Команда змінилася і грає в той футбол, який подобається вболівальникам.

Якби при жеребкуванні був шанс вибирати своїх суперників, ви б обрали пару з ЦСКА?

Мені не хотілося потрапляти на пару «Осієк» - ЦСКА. Але сталося так, як сталося.

Наскільки вам допомогло те, що ваш помічник Веселін Атанасов з Болгарії?

Він читає місцеву пресу. Від нього йде інформація. Те, що є такий фахівець – допомагає, але ігри виграють хлопці, які виходять на футбольне поле.

Матч ЦСКА – «Зоря» відбудеться завтра, 8 серпня, о 20:30 за київським часом у Софії.