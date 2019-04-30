Український футболіст - у трійці претендентів на звання гравця року в Бельгії



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За системою «гол+пас» Руслан малиновський у поточному клубному сезоні набрав 30 очок UA-Футбол

Результати референдуму стануть відомі 6 травня

Професійна футбольна ліга Бельгії оголосила кандидатів на звання гравця року.

Організатори назвали трьох головних претендентів на почесний приз:

Ганс Ванаку («Брюґґе»)

Руслан Малиновський («Ґенк»)

Алехандро Посуело (екс-гравець «Ґенка», перейшов у клуб MLS «Торонто»)

Переможці будуть оголошені 6 травня на гала-концерті на честь завершення «Jupiler Pro League» сезону-2018/2019.

Нагадаємо, що «Ґенк» Малиновського лідирує в чемпіонаті і має відмінні шанси здобути золоті медалі турніру. Відрив від «Брюґґе» складає шість пунктів. Сам Руслан у поточному сезоні забив 15 голів і зробив 15 результативних передач в 48-ми матчах (у всіх турнірах). Взимку ЗМІ активно писали про інтерес італійської «Роми» до персони футболіста. Також він привернув увагу клубів з Іспанії та Німеччини.

Джерело: UA-Футбол