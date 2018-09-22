Український гімнаст виграв золото і срібло на етапі Кубка світу



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Фото взяте з сайту ukrinform.ru

Олег Верняєв успішно повернувся до виступів за збірну України

Олег Верняєв повернувся до виступів за збірну України на етапі Кубка світу в угорському місті Сомбахтей, де завоював золоту і срібну медалі.

Про це повідомляє Rubric-sports.

Верняєв переміг в змаганнях на коні, набравши 14,65 очка.

Також він став другим у вільних вправах з результатом в 14,05 очка.

Його випередив лише ізраїльтянин Артем Долгопят.

Олег Верняєв пропустив більше півроку після операцій на плечі і нозі, але вже встиг перемогти у п'ятому турі Бундесліги.