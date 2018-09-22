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    Український гімнаст виграв золото і срібло на етапі Кубка світу

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    Фото взяте з сайту ukrinform.ru - Український гімнаст виграв золото і срібло на етапі Кубка світу
    Фото взяте з сайту ukrinform.ru

    Олег Верняєв успішно повернувся до виступів за збірну України

    Олег Верняєв повернувся до виступів за збірну України на етапі Кубка світу в угорському місті Сомбахтей, де завоював золоту і срібну медалі.

    Про це повідомляє Rubric-sports.

    Верняєв переміг в змаганнях на коні, набравши 14,65 очка.

    Також він став другим у вільних вправах з результатом в 14,05 очка.

    Його випередив лише ізраїльтянин Артем Долгопят.

    Олег Верняєв пропустив більше півроку після операцій на плечі і нозі, але вже встиг перемогти у п'ятому турі Бундесліги.

    Олег Верняєв спортивна гімнастика
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