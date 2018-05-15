Український голкіпер може продовжити виступати в чемпіонаті Іспанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Коваль

«Депортиво» планує залишити воротаря у складі своєї команди

Український голкіпер Максим Коваль, права на якого належать «Динамо», може продовжити виступи за «Депортиво».

Про це розповів агент 25-річного футболіста Олександр Яковенко.

«Поки ведемо переговори, ми спілкувалися з «Депортиво». При певних умовах вони хочуть його залишити, подивимося чи погодиться «Динамо» на ці умови», - цитує Яковенка Football Hub.

«Депортиво» орендував Коваля у січні цього року, але за цей час25-річний українець лише раз вийшов на поле у матчі чемпіонату Іспанії.

У тому поєдинку Максим провів на полі лише 39 хвилин, встиг пропустити один гол та отримав червону картку.