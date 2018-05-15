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    Український голкіпер може продовжити виступати в чемпіонаті Іспанії

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    Максим Коваль
    Максим Коваль

    «Депортиво» планує залишити воротаря у складі своєї команди

    Український голкіпер Максим Коваль, права на якого належать «Динамо», може продовжити виступи за «Депортиво».

    Про це розповів агент 25-річного футболіста Олександр Яковенко.

    «Поки ведемо переговори, ми спілкувалися з «Депортиво». При певних умовах вони хочуть його залишити, подивимося чи погодиться «Динамо» на ці умови», - цитує Яковенка Football Hub.

    «Депортиво» орендував Коваля у січні цього року, але за цей час25-річний українець лише раз вийшов на поле у матчі чемпіонату Іспанії.

    У тому поєдинку Максим провів на полі лише 39 хвилин, встиг пропустити один гол та отримав червону картку.

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