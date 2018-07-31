Український Крим, Росії немає - «Юргорден» випустив футболки з картою Європи (фото)



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ФК Юргорден

На своєму місці й Крим. Він – український

Суперник «Маріуполя» в Лізі Європи шведський «Юргорден» випустив футболки з картою Європи, де немає обрисів Росії, а також футболки з кириличним написом «Стокгольм».

«Юргорден» опублікував світлини новинок зі свого фан-шопу на своїй сторінці у Twitter.

Шведи спеціально перед Лігою Європи випустили сувенірні футболки з картою континенту.

Варто зауважити, що на них відсутнє зображення Росії.

На своєму місці й Крим. Він – український.

Також клуб пропонує придбати футболки, на яких кирилицею написано «Стокгольм».

У першому матчі проти «Маріуполя» «Юргорден» на останніх хвилинах врятувався від поразки.

Матч-відповідь в Одесі відбудеться 2 серпня.

Початок о 20:00 за київським часом.

Джерело: Футбол 24