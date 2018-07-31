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    Український Крим, Росії немає - «Юргорден» випустив футболки з картою Європи (фото)

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    ФК Юргорден - Український Крим, Росії немає - «Юргорден» випустив футболки з картою Європи (фото)
    ФК Юргорден

    На своєму місці й Крим. Він – український

    Суперник «Маріуполя» в Лізі Європи шведський «Юргорден» випустив футболки з картою Європи, де немає обрисів Росії, а також футболки з кириличним написом «Стокгольм».

    «Юргорден» опублікував світлини новинок зі свого фан-шопу на своїй сторінці у Twitter.

    Шведи спеціально перед Лігою Європи випустили сувенірні футболки з картою континенту.

    Варто зауважити, що на них відсутнє зображення Росії.

    На своєму місці й Крим. Він – український.

    Також клуб пропонує придбати футболки, на яких кирилицею написано «Стокгольм».

    У першому матчі проти «Маріуполя» «Юргорден» на останніх хвилинах врятувався від поразки.

    Матч-відповідь в Одесі відбудеться 2 серпня.

    Початок о 20:00 за київським часом.

    Джерело: Футбол 24

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