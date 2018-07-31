Український Крим, Росії немає - «Юргорден» випустив футболки з картою Європи (фото)
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Розсилка
На своєму місці й Крим. Він – український
Суперник «Маріуполя» в Лізі Європи шведський «Юргорден» випустив футболки з картою Європи, де немає обрисів Росії, а також футболки з кириличним написом «Стокгольм».
«Юргорден» опублікував світлини новинок зі свого фан-шопу на своїй сторінці у Twitter.
Шведи спеціально перед Лігою Європи випустили сувенірні футболки з картою континенту.
Варто зауважити, що на них відсутнє зображення Росії.
На своєму місці й Крим. Він – український.
Europatröja åter i lager pic.twitter.com/K7o19veWbk— Djurgårdsbutiken (@DIFbutiken) 29 июля 2018 г.
Також клуб пропонує придбати футболки, на яких кирилицею написано «Стокгольм».
NU i butiken! pic.twitter.com/NEWUOlDn2s— Djurgårdsbutiken (@DIFbutiken) 26 июля 2018 г.
У першому матчі проти «Маріуполя» «Юргорден» на останніх хвилинах врятувався від поразки.
Матч-відповідь в Одесі відбудеться 2 серпня.
Початок о 20:00 за київським часом.
Джерело: Футбол 24