Український півзахисник Коноплянка травмувався в Німеччині (фото)



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Євген Коноплянка The Daily Mail

Наш футболіст отримав пошкодження на тренуванні «Шальке»

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка травмувався на останньому тренуванні «Шальке». Наш футболіст достроково залишив тренування команди.

Про це в соцмережі Твіттер повідомив оглядач німецького видання Bild Марк Зікманн.

Коноплянка не потрапив у заявку «Шальке» на останній матч чемпіонату Німеччини проти «Хоффенхайма» (2:5). Це вже втретє поспіль, коли він поза грою.

Загалом поточного сезону Коноплянка зіграв у 20-ти поєдинках, в яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.