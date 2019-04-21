Український півзахисник Коноплянка травмувався в Німеччині (фото)
-
Розсилка
Євген Коноплянка
The Daily Mail
Наш футболіст отримав пошкодження на тренуванні «Шальке»
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка травмувався на останньому тренуванні «Шальке». Наш футболіст достроково залишив тренування команди.
Про це в соцмережі Твіттер повідомив оглядач німецького видання Bild Марк Зікманн.
#Schalke - Yevhen #Konoplyanka hat sich am Oberschenkel verletzt, bricht das Training ab. Sieht nach einer Adduktoren-Verletzung aus. #S04 #BVBS04 pic.twitter.com/RunQMk8Xwq— Marc Siekmann (@siekmann_m) 21 квітня 2019 р.
Коноплянка не потрапив у заявку «Шальке» на останній матч чемпіонату Німеччини проти «Хоффенхайма» (2:5). Це вже втретє поспіль, коли він поза грою.
Загалом поточного сезону Коноплянка зіграв у 20-ти поєдинках, в яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.
Читайте також: Блохін: Лобановський заслужив бути в списку найкращих. А Луческу нехай поставить собі пам'ятник