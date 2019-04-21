  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український півзахисник Коноплянка травмувався в Німеччині (фото)

    • Розсилка
    Євген Коноплянка - Український півзахисник Коноплянка травмувався в Німеччині (фото)
    Євген Коноплянка
    The Daily Mail

    Наш футболіст отримав пошкодження на тренуванні «Шальке»

    Півзахисник збірної України Євген Коноплянка травмувався на останньому тренуванні «Шальке». Наш футболіст достроково залишив тренування команди.

    Про це в соцмережі Твіттер повідомив оглядач німецького видання Bild Марк Зікманн.

    Коноплянка не потрапив у заявку «Шальке» на останній матч чемпіонату Німеччини проти «Хоффенхайма» (2:5). Це вже втретє поспіль, коли він поза грою.

    Загалом поточного сезону Коноплянка зіграв у 20-ти поєдинках, в яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

     Читайте також: Блохін: Лобановський заслужив бути в списку найкращих. А Луческу нехай поставить собі пам'ятник
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євген Коноплянка ФК Шальке
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ