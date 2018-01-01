Український скелетоніст вперше в історії здобув право виступити на зимовій Олімпіаді
- Сьогодні, 18:08
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У Пхьончхані Україну у цьому виді спорту представлятиме 19 річний Владислав Гераскевич
Вперше в історії Україна буде представлена на зимових Олімпійських іграх у скелетоні.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.
Єдиним спортсменом в Україні, який виборов відповідну ліцензію на Ігри-2018 у Пхьончхані, увійшовши у топ-50 світового рейтингу за підсумками сезону, став 19 річний Владислав Гераскевич.
«На початку 2017 року ми повірили у талант Влада і наполегливість його батька-тренера Михайла Гераскевича, коли майже ніхто серйозно не сприймав їхній намір відібратися на Олімпіаду», - написав Жданов.
За його словами, міністерство молоді та спорту виділило понад 1,4 мільйона гривень на проведення необхідних навчально-тренувальних зборів за кордоном, участь у міжнародних змаганнях, закупівлю форми та інвентарю.
«Батько й син повністю виправдали наші сподівання. Вперше в історії відібравшись на зимові Олімпійські ігри-2018 у скелетоні, вони вже добилися визначного результату для зимових видів спорту в Україні», - підсумував міністр.