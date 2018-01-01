Український тенісист пробився у півфінал турніру серії ATP в Німеччині

Тенісисти провели всього 49 хвилин на корті

Український тенісист Сергій Стаховський обіграв 223 ракетку світу Мохаммеда Сафватана турнірі серії ATP Challenger Tour в німецькому Кобленці з рахунком 6:2, 6:1. Тенісисти провели всього 49 хвилин на корті. Сафват повів на старті 2:1, але після цього до кінця зустрічі виграв тільки один гейм. На рахунку Стаховського - п'ять брейків. В 1/2



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стаховський. Фото: Getty Images

Тенісисти провели всього 49 хвилин на корті

Український тенісист Сергій Стаховський обіграв 223 ракетку світу Мохаммеда Сафватана турнірі серії ATP Challenger Tour в німецькому Кобленці з рахунком 6:2, 6:1.

Тенісисти провели всього 49 хвилин на корті. Сафват повів на старті 2:1, але після цього до кінця зустрічі виграв тільки один гейм. На рахунку Стаховського - п'ять брейків.

В 1/2 фіналу турніру українець зіграє з 25-літньому німцем Матсом Мораінгом (ATP 205). Для гравців це буде перший очний поєдинок в турі.

Koblenz Open – 2018

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина

Призовий фонд - €43,000

Друге коло

Сергій Стаховський (Україна, 3) – Мохаммед Сафватан - 6:2, 6:1