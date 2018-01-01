Український тенісист пробився у півфінал турніру серії ATP в Німеччині
- Сьогодні, 10:27
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Розсилка
Сергій Стаховський. Фото: Getty Images
Тенісисти провели всього 49 хвилин на корті
Український тенісист Сергій Стаховський обіграв 223 ракетку світу Мохаммеда Сафватана турнірі серії ATP Challenger Tour в німецькому Кобленці з рахунком 6:2, 6:1.
Тенісисти провели всього 49 хвилин на корті. Сафват повів на старті 2:1, але після цього до кінця зустрічі виграв тільки один гейм. На рахунку Стаховського - п'ять брейків.
В 1/2 фіналу турніру українець зіграє з 25-літньому німцем Матсом Мораінгом (ATP 205). Для гравців це буде перший очний поєдинок в турі.
Koblenz Open – 2018
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина
Призовий фонд - €43,000
Друге коло
Сергій Стаховський (Україна, 3) – Мохаммед Сафватан - 6:2, 6:1