  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український тенісист пробився у півфінал турніру серії ATP в Німеччині

    Тенісисти провели всього 49 хвилин на корті
    Український тенісист Сергій Стаховський обіграв 223 ракетку світу Мохаммеда Сафватана турнірі серії ATP Challenger Tour в німецькому Кобленці з рахунком 6:2, 6:1.  Тенісисти провели всього 49 хвилин на корті. Сафват повів на старті 2:1, але після цього до кінця зустрічі виграв тільки один гейм. На рахунку Стаховського - п'ять брейків. В 1/2
    • Сьогодні, 10:27
    • Розсилка
    Сергій Стаховський. Фото: Getty Images
    Сергій Стаховський. Фото: Getty Images

    Тенісисти провели всього 49 хвилин на корті

    Український тенісист Сергій Стаховський обіграв 223 ракетку світу Мохаммеда Сафватана турнірі серії ATP Challenger Tour в німецькому Кобленці з рахунком 6:2, 6:1. 

    Тенісисти провели всього 49 хвилин на корті. Сафват повів на старті 2:1, але після цього до кінця зустрічі виграв тільки один гейм. На рахунку Стаховського - п'ять брейків.

    В 1/2 фіналу турніру українець зіграє з 25-літньому німцем Матсом Мораінгом (ATP 205). Для гравців це буде перший очний поєдинок в турі.

    Koblenz Open – 2018

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина

    Призовий фонд - €43,000

    Друге коло

    Сергій Стаховський (Україна, 3) – Мохаммед Сафватан - 6:2, 6:1

    Німеччина Сергій Стаховський теніс Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ