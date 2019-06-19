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    Новини

    Український захисник перейшов до московського клубу

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    Іван Ордець - Український захисник перейшов до московського клубу
    Іван Ордець
    http://fcdynamo.ru/

    Колишній гравець «Шахтаря» Ордець уклав угоду з московським «Динамо»

    Український захисник Іван Ордець уклав угоду з московським «Динамо». Інформацію про це підтвердила прес-служба росіян.

    Термін дії угоди розраховано на три роки. Заробіток футболіста становитиме 1 мільйон євро на рік та можливі бонуси.

    Раніше 26-річний захисник залишив «Шахтар» у статусі вільного аґента.

    Зіграв у складі збірної України 12 матчів – 1 гол.

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