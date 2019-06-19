Український захисник перейшов до московського клубу
Іван Ордець
http://fcdynamo.ru/
Колишній гравець «Шахтаря» Ордець уклав угоду з московським «Динамо»
Український захисник Іван Ордець уклав угоду з московським «Динамо». Інформацію про це підтвердила прес-служба росіян.
Термін дії угоди розраховано на три роки. Заробіток футболіста становитиме 1 мільйон євро на рік та можливі бонуси.
Раніше 26-річний захисник залишив «Шахтар» у статусі вільного аґента.
Зіграв у складі збірної України 12 матчів – 1 гол.