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    УЄФА відхилив апеляцію Португалії та Люксембурга по справі Мораєша

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    Жуніор Мораєш - УЄФА відхилив апеляцію Португалії та Люксембурга по справі Мораєша
    Жуніор Мораєш
    Lenta.UA

    УЄФА наполягає в правомірності виступів бразильця Жуніора Мораєша за збірну України

    Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляцію Португалії та Люксембурга на вердикт у справі українського громадянства бразильського форварда «Шахтаря» Жуніора Мораєша.

    Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко на сторінці в мережі Фейсбук.

    Португалія та Люксембург наполягають, що бразилець не мав законних підстав набувати громадянство України, оскільки переривав п’ятирічний термін постійного проживання в Україні виступами в оренді в Китаї.

    Раніше керівництво Федерації футболу Люксембургу заявляло, що піде до кінця в справі Мораєша та подасть позов до спортивного арбітражного суду.

    Мораєш отримав український паспорт у березні 2019 року і зіграв у кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії (0:0) та Люксембургу (2:1).

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