Українську легкоатлетку Мохнюк дискваліфікували за вживання допінгу

Анастасія чотири роки, півтора з яких уже пройшли, не зможе займатися легкою атлетикою

25 листопада 2017 року на засіданні Виконкому ФЛАУ було розглянуто справу Анастасії Мохнюк щодо порушення антидопінгових правил ІААФ. Як інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики Україна, було ухвалено такі рішення: - анулювати встановлені Анастасією Мохнюк результати під час чемпіонату світу у приміщенні 2016 року в м. Портленд,



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Анастасія Мохнюк. Фото Getty Images

Анастасія чотири роки, півтора з яких уже пройшли, не зможе займатися легкою атлетикою

25 листопада 2017 року на засіданні Виконкому ФЛАУ було розглянуто справу Анастасії Мохнюк щодо порушення антидопінгових правил ІААФ.

Як інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики Україна, було ухвалено такі рішення:

- анулювати встановлені Анастасією Мохнюк результати під час чемпіонату світу у приміщенні 2016 року в м. Портленд, штат Орегон (США);

- дискваліфікувати Анастасію Мохнюк на чотири роки відповідно до п. 32.2 (а), 32.2(b) та п. 40.2 Правил ІААФ та відсторонити від участі у спортивних змаганнях, починаючи з 21.04.2016 року і до 20.04.2020 року;

- анулювати всі результати змагань, що встановлені нею з 21.04.2016 року;

- заборонити брати будь-яку участь у змаганнях та заходах з легкої атлетики протягом періоду дискваліфікації.

Нагадаємо, українська легкоатлетка зізналася у вживанні мілдронату невесні 2016 року.