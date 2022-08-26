Українці здобули шість медалей з легкої атлетики на Іграх воїнів

Загалом протягом п’яти змагальних днів українська збірна виборола 37 нагород, 18 з яких – золоті

У п’ятий змагальний день на Іграх воїнів у США українські оборонці здобули шість медалей з легкої атлетики. Про це повідомив організаційний менеджер української команди Павло Кононенко, передає Укрінформ.

Віктор Легкодух виграв дві золоті медалі в метанні диска та метанні булави. Родіон Сітдіков здобув два «золота» у штовханні ядра та метанні диска. Максим Басько посів друге місце у штовханні ядра. Євген Олексенко також показав другий результат у штовханні ядра.

Загалом протягом п’яти змагальних днів українська збірна виборола 37 нагород, 18 з яких – золоті.

Нагадаємо, 19 серпня в американському Орландо (Флорида) відкрилися міжнародні спортивні змагання «Ігри воїнів», у яких уперше бере участь збірна України.

На змагання прибули 32 спортсмени з України – як ветерани, так і чинні військові, котрі мали поранення.

Ігри воїнів, організовані Командуванням підготовки та доктрини Сухопутних військ США, проходитимуть до 28 серпня. Участь в них беруть близько 300 спортсменів, які представляють Сполучені Штати та країни-союзниці.

Змагання були започатковані у 2010 році як спосіб відновлення та реабілітації поранених військовослужбовців.