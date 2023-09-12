Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Уперше в історії: Команда Формули-1 запросила українця

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уперше в історії: Команда Формули-1 запросила українця
Фото: Бондарев/Facebook

Williams Racing заснувала свою гоночну академію для розвитку молодих спортсменів у автоспорті

Український 14-річний картингіст Олександр Бондарев приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing та може стати першим в історії українським пілотом у Формулі-1. Про це повідомив спортивний директор Williams Racing Свен Смітс.

«Ми раді повідомити, що Олександр приєднався до Гоночної академії Williams. Він – цінний молодий талант, за яким ми спостерігали певний час. У свої 14 років він уже має кілька виняткових досягнень, зокрема перемогу на Чемпіонаті Європи FIA-CIK у 2023 році. Олександр продемонстрував великий потенціал у ранньому віці, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість підтримати його розвиток, поки він продовжує свій шлях у картингу», - йдеться у повідомлення.

Свою участь також прокоментував і сам картингіст Олександр Бондарев.

«Маю честь приєднатися до Гоночної академії Williams. Williams Racing – одна з найвідоміших команд в автоспорті, яка об’єднує найкращих пілотів у спортивних перегонах. Для мене честь отримати шанс стати частиною цієї історії. З п’яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про Формулу-1. У мене, звичайно, попереду ще довгий шлях, але це величезний крок. Завжди знав, що участь у програмі для молодих пілотів Формули-1 має вирішальне значення, і я наполегливо працюватиму, щоб виправдати довіру, яку Джеймс і Свен виявили мені», – написав Бондарев у Facebook.

Williams Racing – незалежна британська команда Формули-1, заснована у 1970-х роках, яка має свою історію створення та зробила значний внесок у розвиток автоспорту. Люди світового класу Williams є його найважливішим активом. У складі команди багато легенд Формули-1, у тому числі пілоти, що вигравали чемпіонат світу. Найвідоміші – Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Менселл, Деймон Хілл, Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Піке та інші. Команда також стала девʼятиразовим переможцем «Кубка конструкторів».

Williams Racing заснувала свою гоночну академію для розвитку молодих спортсменів у автоспорті, кінцевою метою якого є місце гонщика у Формулі-1. Серед нещодавніх випускників академії – Логан Сарджент, який дебютував у Формулі-1 цього сезону.

Раніше повідомлялося, що 14-річний українець вперше здобув титул чемпіона Європи з картингу

Теги: чемпіонат світу Facebook Формула-1

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Уперше в історії: Команда Формули-1 запросила українця
Уперше в історії: Команда Формули-1 запросила українця
Зрадник Тимощук осквернив пам’ять великого футболіста, похованого в Одесі
Зрадник Тимощук осквернив пам’ять великого футболіста, похованого в Одесі
Скандальний боксер Редкач поїхав до Росії попри повномасштабну війну (фото)
Скандальний боксер Редкач поїхав до Росії попри повномасштабну війну (фото)
Уперше від початку війни: УЄФА призначив арбітрів із Росії на офіційний матч
Уперше від початку війни: УЄФА призначив арбітрів із Росії на офіційний матч
Захарова істерично прокоментувала умови допуску росіян до міжнародних змагань
Захарова істерично прокоментувала умови допуску росіян до міжнародних змагань
Пішов з життя видатний український біатлонний тренер Василь Карленко
Пішов з життя видатний український біатлонний тренер Василь Карленко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
19K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
17K
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
16K
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
7430
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3446
Вимкнення Starlink у Криму. Сенат США відреагував

Новини

Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два тягачі
Сьогодні, 19:07
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту