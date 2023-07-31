14-річний українець вперше здобув титул чемпіона Європи з картингу
На італійському треку українець фінішував на третій позиції
Вперше в історії українець здобув титул чемпіона Європи з картингу. Ним став Олександр Бондарев. Про це повідомив Бондарев в Instagram.
Фінальний раунд Чемпіонату Європи відбувся в минулі вихідні на італійському треку Cremona Circuit. У категорії OK Junior, у якій виступає українець Бондарев, взяв участь 81 найкращий картингіст з різних куточків світу.
На італійському треку українець фінішував на третій позиції і здобув подіум у четвертому етапі FIA Karting European Championship.
Подіум в Іспанії, дві перемоги у Чехії та Данії та подіум в Італії принесли Олександру Бондареву абсолютну перемогу в боротьбі за титул чемпіона Європи 2023.
Нагородження Олександра як переможця Чемпіонату Європи 2023 відбудеться у грудні на загальній церемонії FIA разом з іншими пілотами картингу та гонщиками «Формули-1».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вперше в історії відібралася до олімпійської кваліфікації з хокею на траві.
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