14-річний українець вперше здобув титул чемпіона Європи з картингу

Нагородження Олександра Бондарева як переможця Чемпіонату Європи 2023 відбудеться у грудні на загальній церемонії FIA

На італійському треку українець фінішував на третій позиції

Вперше в історії українець здобув титул чемпіона Європи з картингу. Ним став Олександр Бондарев. Про це повідомив Бондарев в Instagram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фінальний раунд Чемпіонату Європи відбувся в минулі вихідні на італійському треку Cremona Circuit. У категорії OK Junior, у якій виступає українець Бондарев, взяв участь 81 найкращий картингіст з різних куточків світу.

На італійському треку українець фінішував на третій позиції і здобув подіум у четвертому етапі FIA Karting European Championship.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Подіум в Іспанії, дві перемоги у Чехії та Данії та подіум в Італії принесли Олександру Бондареву абсолютну перемогу в боротьбі за титул чемпіона Європи 2023.

Нагородження Олександра як переможця Чемпіонату Європи 2023 відбудеться у грудні на загальній церемонії FIA разом з іншими пілотами картингу та гонщиками «Формули-1».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вперше в історії відібралася до олімпійської кваліфікації з хокею на траві.