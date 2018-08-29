US Open. Калініна в бойовому матчі поступилася чинній чемпіонці
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Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна залишає турнір після поразки від третьої ракетки світу
Ангеліна Калініна не змогла вийти у третє коло Відкритого чемпіонату США з тенісу.
У другому колі українська тенісистка у трьох сетах поступилася представниці США Слоу Стівенс, яка займає третю сходинку рейтингу WTA.
Зазначимо, що Стівенс також є чинною чемпіонкою турніру.
21-річна Калініна вперше пробилася в основу турніру Grand Slam, здобувши три перемоги в кваліфікації.
US Open - The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у США
Призовий фонд: $ 40,912,000
Друге (одиночний розряд)
Слоу Стівенс (США) - Ангеліна Калініна (Україна) - 4:6, 7:5, 6:2