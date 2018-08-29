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    US Open. Калініна в бойовому матчі поступилася чинній чемпіонці

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    Ангеліна Калініна - US Open. Калініна в бойовому матчі поступилася чинній чемпіонці
    Ангеліна Калініна

    Ангеліна Калініна залишає турнір після поразки від третьої ракетки світу

    Ангеліна Калініна не змогла вийти у третє коло Відкритого чемпіонату США з тенісу.

    У другому колі українська тенісистка у трьох сетах поступилася представниці США Слоу Стівенс, яка займає третю сходинку рейтингу WTA.

    Зазначимо, що Стівенс також є чинною чемпіонкою турніру.

    21-річна Калініна вперше пробилася в основу турніру Grand Slam, здобувши три перемоги в кваліфікації.

    US Open - The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у США

    Призовий фонд: $ 40,912,000

    Друге (одиночний розряд)

    Слоу Стівенс (США) - Ангеліна Калініна (Україна) - 4:6, 7:5, 6:2

    теніс
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