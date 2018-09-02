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    US Open. Лопатецька пробилася у фінал кваліфікації юніорського турніру

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    Фото надане сайтом&nbsp;vgolos.com.ua/ - US Open. Лопатецька пробилася у фінал кваліфікації юніорського турніру
    Фото надане сайтом vgolos.com.ua/

    Українка Дар'я Лопатецька наблизилася до виходу в основну сітку змагань

    У півфіналі кваліфікації юніорського US Open українська тенісистка Дар'я Лопатецька здобула перемогу над Веронікою Фалковськи з Польщі.

    15-річна спортсменка виграла у двох сетах.

    Рахунок зустрічі 6: 2, 6: 1.

    Нагадаємо, раніше до основної сітки юніорського US Open вже пробилися інші українки: Вікторія Дема і Маргарита Білокінь.

    Не зважаючи на свій юний вік Лопатецька вже є титулованою спортсменкою.

    У 2017 році Дар'я перемогла на Чемпіонати Європи серед юніорів, а у червні цього року стала наймолодшою тенісисткою, яка перемагала на професійному турнірі.

    Тоді вирішальному матчі турніру ITF у Туреччині українка перемогла старшу за неї на 10 років болгарську тенісистку Юлію Стоматову.

    Джерело: Sport.ua

    теніс
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