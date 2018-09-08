US Open. Маррей і Маттек-Сендс виграли змагання в парному змішаному розряді



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Фото надане ресурсом btu.org.ua

У Нью-Йорку стали відомі чемпіони Відкритого чемпіонату США в міксті.

На вирішальному тайбрейку Маррей і Маттек-Сендс поступалися 1-4, але далі зуміли взяти шість розіграшів поспіль. Суперники рахунок зрівняли (9-9), після чого два наступні розіграші вибороли американка і британець.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Маррей і Маттек-Сендс у трьох сетах обіграли українку Надію Кіченок з її голландським напарником Уеслі Коольхофом.

33-річна Бетані Маттек-Сендс раніше двічі перемагала у міксті: у 2012 році на Відкритому чемпіонаті Австралії з румуном Хоріей Текеу, а у 2015- на Ролан Гаррос зі співвітчизником Майком Брайаном. У колекції американки також п'ять титулів у жіночому парному розряді на разом з Люсі Шафаржовой з Чехії.

32-річний Джеймі Маррей виграв два «Шолома» у чоловічому парному розряді: у 2016 році в Австралії і США в дуеті з бразильцем Бруно Суаресом. Маррей також ставав чемпіоном у міксті: у 2007 році на Уїмблдоні (з Оленою Янкович з Сербії), а також минулого сезону на Уїмблдоні і US Open (зі швейцаркою Мартіною Хінгіс).

У цьому році Джеймі програв у фіналі Вімблдону, де він виступав у дуеті з білорускою Вікторією Азаренко.

US Open.Grand Slam

Тенісний турнір у Нью-Йорку. Дисципліна мікст. Фінал.

Джеймі Маррей/Бетані Маттек-Сендс- Алісія Росольска (Польща)/Нікола Мектіч (Хорватія): 2-6, 6-3, 11-9.

Джерело: btu.org.ua