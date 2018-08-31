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    US Open. Світоліна вийшла у четверте коло

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    Еліна Світоліна - US Open. Світоліна вийшла у четверте коло
    Еліна Світоліна

    В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з найсильнішою в парі Катерина Макарова - Анастасія Севастова

    Еліна Світоліна вийшла у четверте коло Відкритого чемпіонату США з тенісу.

    У третьому колі українська тенісистка у двох сетах переграла представницю Китаю Ван Цян.

    Матч тривав трохи більше години.

    В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з найсильнішою в парі Катерина Макарова - Анастасія Севастова.

    US Open - The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у США

    Призовий фонд: $ 40,912,000

    Друге (одиночний розряд)

    Еліна Світоліна (Україна, 7) - Ван Цян (Китай) - 6:4, 6:4

    теніс Еліна Світоліна
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