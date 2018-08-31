US Open. Світоліна вийшла у четверте коло
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Розсилка
Еліна Світоліна
В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з найсильнішою в парі Катерина Макарова - Анастасія Севастова
Еліна Світоліна вийшла у четверте коло Відкритого чемпіонату США з тенісу.
У третьому колі українська тенісистка у двох сетах переграла представницю Китаю Ван Цян.
Матч тривав трохи більше години.
В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з найсильнішою в парі Катерина Макарова - Анастасія Севастова.
US Open - The Grand SlamЖіночий тенісний турнір у США
Призовий фонд: $ 40,912,000
Друге (одиночний розряд)
Еліна Світоліна (Україна, 7) - Ван Цян (Китай) - 6:4, 6:4