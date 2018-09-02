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    US Open. Світоліна завершила виступи в змішаному розряді

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    <span>Бруно Соарес и Элина Свитолина &copy; Jimmie48 Photography</span> - US Open. Світоліна завершила виступи в змішаному розряді
    Бруно Соарес и Элина Свитолина © Jimmie48 Photography

    Українка в парі з бразильцем Бруно Соаресом програла матч творити кола

    Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти до 1/4 фіналу змішаного парного розряду. Разом з бразильцем Бруно Соаресом українка програла китайсько-австралійської парі Шуай Чжан/Джон Пірс.
     
    US Open. Друге коло міксту
    Еліна Світоліна / Бруно Соарес - Шуай Чжан / Джон Пірс - 3: 6, 3: 6
     
    Нагадаємо, в першому колі Світоліна і Соарес обіграли чеський дует Луція Градецький/Роман Ебави.
     
    Також Світоліна продовжує боротьбу на US Open в жіночому одиночному розряді. В ніч з неділі на понеділок вона зіграє поєдинок четвертого кола проти Анастасії Севастово] з Латвії.

    Джерело: Sport.ua

    Еліна Світоліна парі
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