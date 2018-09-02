US Open. Світоліна завершила виступи в змішаному розряді



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Бруно Соарес и Элина Свитолина © Jimmie48 Photography

Українка в парі з бразильцем Бруно Соаресом програла матч творити кола

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти до 1/4 фіналу змішаного парного розряду. Разом з бразильцем Бруно Соаресом українка програла китайсько-австралійської парі Шуай Чжан/Джон Пірс.



US Open. Друге коло міксту

Еліна Світоліна / Бруно Соарес - Шуай Чжан / Джон Пірс - 3: 6, 3: 6



Нагадаємо, в першому колі Світоліна і Соарес обіграли чеський дует Луція Градецький/Роман Ебави.



Також Світоліна продовжує боротьбу на US Open в жіночому одиночному розряді. В ніч з неділі на понеділок вона зіграє поєдинок четвертого кола проти Анастасії Севастово] з Латвії.

Джерело: Sport.ua