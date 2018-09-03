US Open. Українка Лопатецька пробилася в основну сітку юніорського «Мейджора»



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Дарина Лопатецька

Дарина Лопатецька вперше зіграє в основній сітці юніорського «Мейджора»

У фінальному раунді кваліфікації 15-річна українка за дві з половиною години здобула перемогу над 17-річною представницею Канади Олександрою Ваграмов: 6:4, 2:6, 6:4.

По ходу зустрічі Лопатецька допустила шість подвійних помилок, реалізувала п'ять з дванадцяти брейк-поінтів і програла п'ять геймів на власній подачі. Для уродженки Харкова це дебютний турнір Великого Шолома серед гравців до 18 років.

Нагадаємо, що в основну сітку US Open пробилася Дарина Снігур. Також в одиночному розряді виступлять Маргарита Білокінь і Вікторія Дема.