US Open. Українки Дема та Білокінь вибувають з одиночного розряду юніорських магань



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Українські тенісистки не змогли вийти до другого кола змагань в Нью-Йорку

У своєму першому матчі на турнірі 17-річна Маргарита Білокінь не змогла впоратися з 15-річною британською тенісисткою Еммою Радукану: 3:6, 1:6. У минулому році киянка також зазнала поразки в першому колі, поступившись на той момент лідеру рейтингу Вітні Осігве з США.

Вікторія Дема, яка минулого тижня стала фіналісткою турніру першої категорії в Канаді, в першому колі програла 15-річній американці Еммі Джексон, яка потрапила до основної сітки через кваліфікацію: 3:6, 3:6. Зазначимо, що в першому сеті українка вела з рахунком 3:1.

Пізніше 17-річна уродженка Києва проводила стартовий матч і в парному розряді, в якому виступала з ірландкою Джорджією Драммі. У першому колі тенісистки в двох сетах поступилися представницям Росії Таїсії Пачкальовій та Анастасії Тихоновій: 4:6, 4:6.

Нагадаємо, раніше до другого кола одиночного турніру пробилися дебютантки юніорського US Open Дарія Снігур та Дарья Лопатецька, які пробилися до основної сітки через кваліфікацію. Сьогодні українки стартують в парному розряді, а Снігур ще проведе матч другого кола в одиночці.

Джерело: btu.org.ua