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    US Open. Українки Снігур та Лопатецька зіграють в кваліфікації серед юніорів

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    US Open. Українки Снігур та Лопатецька зіграють в кваліфікації серед юніорів

    Дві українки боротимуться за вихід до основної сітки юніорського US Open

    Дарія Снігур, яка отримала п'ятий номер посіву, в першому раунді зустрінеться з 13-річною власницею wild card Робін Монтгомері з США. 15-річна киянка вперше зіграє в Нью-Йорку, а в цьому сезоні вже виступала в кваліфікації Ролан Гарросу (поступилася на старті) і Вімблдону (програла в першому колі основи).

    Дарья Лопатецька, посіяна під восьмим номером, у своєму дебютному матчі на турнірах Великого Шолома серед гравців до 18 років років зіграє проти 18-річної польської тенісистки Вероніки Фалковської. У минулому сезоні 15-річна харків'янка обігравала суперницю на турнірі у Львові, проте програла їй в січні цього року в Черкасах.

    Нагадаємо, що в основній сітці Відкритого чемпіонату США виступлять Маргарита Білокінь та Вікторія Дема.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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