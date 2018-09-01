US Open. Українсько-бразильський дует вдало подолав перше коло



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Еліна Світоліна і Бруно Суарес. © Jimmie48 Photography

Світоліна і Суарес вийшли до другого кола US Open у «міксті» (Змішаний парний розряд)

Перша ракетка України Еліна Світоліна і Бруно Суарес у першому колі US Open обіграли чеський дует Люція Градецка / Роман Жебави.

Рахунок зустрічі 7: 5, 4: 6, 13:11.

Матч тривав півтори години.

У наступному колі українці і бразильцеві буде протистояти китайсько-австралійська пара Чжан Шуай - Джон Пірс.

Нагадаємо, днем раніше перше коло змагань у цьму ж розряді вдало подолала й інша українка Надія Кіченок, яка виступає у парі з тенісистом з Нідерландів, Уеслі Коольгофом.

Турнір, який щороку відбувається у Нью-Йорку, має призовий фонд у 53 мільйони доларів.

Джерело: btu.org.ua