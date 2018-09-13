Усейн Болт виграв забіг у невагомості: тепер він найшвидший і на землі, й у космосі (відео)



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Усейн Болт. Фото взяте з twitter.com/usainbolt

Ямайський рекордсмен взяв участь у цікавому забігові

Восьмикратний олімпійський чемпіон і найшвидша людина на планеті Усейн Болт взяв участь у човниковому забігу в умовах невагомості та переміг.

Змагання пройшло на модифікованому літаку Airbus Zero-G. За рахунок певних маневрів під час польоту на лайнері виникла низька гравітація.

У забігу, крім Болта, брали участь двоє французів: астронавт Жан-Франсуа Кларвой і дизайнер Октав де Голль, який розробив пляшку, з якої можна пити шампанське у невагомості.

Під час випробування Болт кілька разів торкнувся ногами підлоги та перекинувся.

Спочатку він відставав від інших учасників, але опісля зумів вирватися вперед.

Вже після змагань Болт сказав, що відчуває себе «дитиною у кондитерській» після того, як провів у невагомості близько чотирьох хвилин.

Раніше Усейн Болт став професійним футболістом.

Джерело: meduza.io