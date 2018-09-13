Усейн Болт виграв забіг у невагомості: тепер він найшвидший і на землі, й у космосі (відео)
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Ямайський рекордсмен взяв участь у цікавому забігові
Восьмикратний олімпійський чемпіон і найшвидша людина на планеті Усейн Болт взяв участь у човниковому забігу в умовах невагомості та переміг.
Змагання пройшло на модифікованому літаку Airbus Zero-G. За рахунок певних маневрів під час польоту на лайнері виникла низька гравітація.
У забігу, крім Болта, брали участь двоє французів: астронавт Жан-Франсуа Кларвой і дизайнер Октав де Голль, який розробив пляшку, з якої можна пити шампанське у невагомості.
Під час випробування Болт кілька разів торкнувся ногами підлоги та перекинувся.
Спочатку він відставав від інших учасників, але опісля зумів вирватися вперед.
Running in Zero Gravity @GHMUMM. #DareWinCelebrate #NextVictory pic.twitter.com/5P5CACcLOx— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 12 вересня 2018 р.
Вже після змагань Болт сказав, що відчуває себе «дитиною у кондитерській» після того, як провів у невагомості близько чотирьох хвилин.
Раніше Усейн Болт став професійним футболістом.
Джерело: meduza.io